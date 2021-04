Σε εγκάρδια ατμόσφαιρα συναντήθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, σήμερα, και συνομίλησαν για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ενώπιον των εκπροσώπων των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλωσόρισε θερμά τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών και αναφέρθηκε στην αυριανή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Άγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ειδικότερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε:

«Οι καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ενδιαφέρουν άμεσα την υπόσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στην έδρα του, την ευστάθειά του και την ευημερία της Ομογενείας, διότι, καλώς ή κακώς, αυτά τα πράγματα είναι σε συνάρτηση μεταξύ τους. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ομογένεια αισθάνονται τις επιπτώσεις των καλών ή κακών σχέσεων των δύο χωρών. Αντικειμενικά θα έπρεπε το Πατριαρχείο σαν ένας πανάρχαιος θεσμός να μην υφίσταται τους κραδασμούς, τις συνέπειες των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, αλλά συμβαίνει και αυτό. Γι' αυτό χαιρόμεθα για την επίσκεψη του εξοχοτάτου και φιλτάτου κ. υπουργού με αυτήν την προοπτική, δηλαδή την προοπτική της βελτιώσεως των σχέσεων των δύο χωρών και ευχόμεθα πλήρη επιτυχία στις αυριανές επικοινωνίες του. Χαιρόμαστε, διότι οι συνθήκες ήσαν τέτοιες ώστε επέτρεψαν την πραγματοποίηση αυτής της επισήμου επισκέψεως και ευχαριστούμε τον κ. υπουργό, διότι μέσα στο φορτωμένο, βεβαρυμμένο πρόγραμμα της εδώ επισκέψεώς του, ηθέλησε να έχει, και μάλιστα ευθύς εξαρχής, μόλις έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, αυτήν την επίσημη επικοινωνία με το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Του εκφράζουμε, και διά αυτού εκφράζουμε στον κ. πρωθυπουργό και στην έντιμον ελληνική κυβέρνηση, όλες τις ευχές μας για επιτυχία σε όλα τα μέτωπα, και στο μέτωπο της πανδημίας και στο μέτωπο των συνεπειών της πανδημίας, εννοώ τα οικονομικά προβλήματα, εννοώ τα θέματα της παιδείας, τα οποία άμεσα επηρεάζονται από την πανδημία, και παρακολουθούμε πόσο κόπο και πόση προσπάθεια καταβάλλει ο κ. πρωθυπουργός και η κυβέρνησίς του για να αντιμετωπίσει αυτά τα φλέγοντα καθημερινά προβλήματα στην Ελλάδα».

Ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον υπουργό για τη συλλυπητήρια επιστολή που τού απέστειλε για την απώλεια του συνεργάτη του Νικολάου Μαγγίνα, καθώς και για το στεφάνι που απέστειλε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σημειώνετα πως παρά την αρχική επιθυμία του υπουργού να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αποφασίσθηκε από κοινού, λόγω έκτακτων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στο Φανάρι, ύστερα από εμφάνιση μικρού αριθμού κρουσμάτων του κορωνοϊού, η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου.

Statement following my meeting with His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. https://t.co/mgIjHGzilN pic.twitter.com/UPerWHufQT