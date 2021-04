Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ενόψει της αυριανής επίσκεψης του κ. Δένδια στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα.

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις 14 Απριλίου στην Άγκυρα θεωρείται πως έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχιση των επαφών Ελλάδας – Tουρκίας αλλά και για τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης. Και οι δύο πλευρές επιθυμούν το ταξίδι του κ. Δένδια να έχει θετική έκβαση και να συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες. Αυτό δεν σημαίνει πως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δεν θα θέσει τις διεκδικήσεις και τις απόψεις της τουρκικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί και στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφθεί το Φανάρι για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο κ. Δένδιας αναμένεται πρώτα να φθάσει στην Πόλη και αργότερα θα ταξιδέψει στην τουρκική πρωτεύουσα. Ωστόσο, οι αλλαγές στο πρόγραμμα δεν αποκλείονται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσαβούσογλου αναμένεται να θέσει τα περισσότερα θέματα που απασχολούν την Αγκυρα, τα οποία ετέθησαν και στις πολιτικές διαβουλεύσεις, αλλά και σε προηγούμενες συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι διαφορές των δύο χωρών στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, όμως στη συζήτηση ενδέχεται να τεθούν και μειονοτικά ζητήματα. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της συζήτησης αναμένεται να αφιερωθεί και στο Κυπριακό και στη στάση που θα τηρήσουν Αθήνα και Άγκυρα στο ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια της άτυπης διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου στη Γενεύη. Πάντως, η Τουρκία σε κάθε επίπεδο έχει ξεκαθαρίσει πως στο συγκεκριμένο ζήτημα η μόνη ρεαλιστική λύση είναι «τα δύο κράτη».

Μετά τη συνάντηση, Τσαβούσογλου και Δένδιας αναμένεται να δειπνήσουν μαζί στο «ιφτάρ», το δείπνο των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια της νηστείας του Ραμαζανιού. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση σε «ιφτάρ» θεωρείται ιδιαίτερη τιμή για τους καλεσμένους.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/i-synantisi-dendia-tsavousoglou-kai-to-menou-tou-iftar-en-meso-tourkikon-prokliseon

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Πηγή: skai.gr