Συνάντηση με τον Γάλλο υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμέντ Μπον είχε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, στη συνάντηση που έγινε στη γαλλική πρεσβεία, οι κ. Κουμουτσάκος και Μπον συζήτησαν εκτενώς, σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, τη μεταναστευτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη, καθώς και τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ συμφώνησαν τη στενότερη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στον τομέα αυτό. "Έδωσαν έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της δικαιότερης κατανομής του βάρους", σημειώνεται.

Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία συμμετέχει στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η μετεγκατάσταση 500 παιδιών. Πέραν αυτού, η Γαλλία θα δεχθεί επιπλέον 400 αιτούντες διεθνούς προστασίας.

#Grèce | 🇬🇷🇫🇷 Toujours à Athènes, échanges et convergences avec mon homologue @MVarvitsiotis et le ministre des migrations @GKoumoutsakos sur nos grands défis 🇪🇺 communs : migrations, #PlanDeRelance, tensions en #Méditerrannée... Pour une 🇪🇺 solidaire et géopolitique. pic.twitter.com/W2jpubc2bC