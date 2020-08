Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Βιέννη η συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο, η οποία διήρκεσε σχεδόν μια ώρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τον υπουργό Εξωτερικών να θέτει θέμα τουρκικής παραβατικότητας, καθώς και η ισχυρή εταιρική σχέση των δύο κρατών.

Ο κ. Δένδιας εξήγησε στον κ. Πομπέο την κρισιμότητα και επικινδυνότητα της κατάστασης, και την ευαρέσκεια της ελληνικής πλευράς για τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προ τριών ημερών η οποία επέκρινε τη συμπεριφορά της Άγκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας ζήτησε από τον κ. Πομπέο εμφανή ή αφανή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή (σσ. της Ανατολικής Μεσογείου), που για να δοθεί στίγμα αποκλιμάκωσης της έντασης.

«Η σαφής τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνεία (για την Τουρκία) είχαν την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. Πομπέο. Η Τουρκία επιδιώκει την επιβολή τετελεσμένων και την στρατικοποίηση της κατάστασης. Τόνισα, τόσο στον κ. Πομπέο, όσο και στους ευρωπαίους συνομιλητές μου ότι η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ΥΠΕΞ.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συζήτησαν την ισχυρή διμερή σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργού.

Την απόλυτη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» όσον αφορά την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Άγκυρας.

«Οι προκλήσεις πρέπει να τερματιστούν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολιτική λύση, μέσω ενός απευθείας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

.@SecPompeo "met today with Greek Foreign Minister Nikos Dendias in Vienna, Austria. Secretary Pompeo and Foreign Minister Dendias discussed the strong U.S.-Greece bilateral relationship and the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean," per @StateDept