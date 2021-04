Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, επανεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε o Nίκος Δένδιας στο λογαριασμό του στο Twitter, κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών οι δυο άνδρες συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων Ελλάδας και ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και την ενεργή συμβολή της Ελλάδας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας.

«Πριν από τις διακοπές της εβδομάδας του Πάσχα, είμαι ευγνώμων που επικοινώνησα με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια σχετικά με τη φιλόδοξη ατζέντα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και τους κοινούς στόχους μας στα Βαλκάνια και αλλού» δήλωσε από πλευράς του ο αμερικανός πρέσβης στο Twitter.

Ahead of the Easter week break, grateful to catch up with Foreign Minister @nikosdendias on Greece’s ambitious agenda in the Eastern Mediterranean and our shared objectives in the Balkans and elsewhere. pic.twitter.com/m76tv2kNQm