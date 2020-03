Με τον Αμερικανό πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κ. Πάιατ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συζήτηση εστιάστηκε στις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας, καθώς και στην κατάσταση στον Έβρο, σχετικά με τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε διεξοδικά τις ελληνικές θέσεις.

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρέσβης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έκανε λόγο για συνέχιση τη στενής συνεργασίας με τον κ. Δένδια, καθώς οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της».

«Θα εργαστούμε προκειμένου να εξουδετερώσουμε τις εντάσεις και να τερματίσουμε τις προκλητικές πράξεις και τις ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», επεσήμανε ο κ. Πάιατ.

