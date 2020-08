Συνάντηση με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Γιόσι Αμράνι, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι παράνομες κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ι met with #Israel Ambassador Yossi Amrani at @GreeceMFA. 🇬🇷🇮🇱 issues, Turkish illegal actions in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/3eQaHeWjnI