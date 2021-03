Προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα, μετά την τηλεφωνική συνομιλια του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, για τη σημερινή συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Όπως επισημαίνει ο Τζέφρι Πάιατ, «εμβαθύνουμε τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών και διμερών θεμάτων».

We’re full speed ahead after the @POTUS @PrimeministerGR phone call – deepening ties with Greece on a broad range of regional and bilateral issues. Thank you Foreign Minister @NikosDendias for your leadership and partnership in this effort! pic.twitter.com/lnhJQ5XygG