Με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, παρουσία του Κύπριου ομολόγου του, Νίκου Χριστοδουλίδη, συναντήθηκε απόψε στη Γενεύη, πριν από την έναρξη της Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Διαρκής και στενός ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου και επιβεβαίωση της πλήρους στήριξης για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου» έγραψε στο Twitter μετά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του.

Ι met with #Cyprus President @AnastasiadesCY in presence of FM @Christodulides ahead of @UN informal meeting in #Geneva. Focus on 🇬🇷🇨🇾 continued close coordination, full support to a resolution of Cyprus issue on basis of UNSC Resolutions & European acquis reaffirmed. pic.twitter.com/HKBVDasP38