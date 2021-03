Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Συγχαρητήριο μήνυμα προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου απηύθυνε η βασίλισσα Ελισάβετ για τη «σημαντική περίσταση της 200ής επετείου από την έναρξη του ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας».

Το μήνυμα αναρτήθηκε στο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter συνοδευόμενο από φωτογραφίες της παρέλασης στην Αθήνα στις οποίες διακρίνονται ο γιος της βασίλισσας Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης.

At an official State Dinner in Athens, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are greeted by the President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, before signing the guest book. #RoyalVisitGreece @PresidencyGR pic.twitter.com/sGYRJp0l8f

Μαζί με τα συγχαρητήρια, η βασίλισσα Ελισάβετ στέλνει τις καλύτερες ευχές της στο λαό της Ελλάδας και προσθέτει: «Μετά από μία χρονιά που ήταν δύσκολη, είμαι σίγουρη ότι οι εορτασμοί της Δισεκατονταετηρίδας θα φέρουν την υπόσχεση καλύτερων καιρών, ενώ θα ενισχύσουν και τη θερμή των σχέσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και λαών μας».

Τα 200 χρόνια τιμήθηκαν και με τη φωταγώγηση στα χρώματα της ελληνικής σημαίας του δημαρχείου του Μπέλφαστ, με πρωτοβουλία του εκεί επίτιμου πρόξενου Γεωργίου Αργυρόπουλου.

"After what has been a difficult year, I am sure that the Bicentenary celebrations will bring the promise of better times, whilst reinforcing the warmth of relations between our two governments and peoples"



Read The Queen's message to @PresidencyGR: https://t.co/KH842MFVuN https://t.co/3pGHmRY1OM