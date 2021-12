Συγχαρητήρια ανάρτηση έκανε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ορκωμοσία του Όλαφ Σολτς ως νέου Καγκελάριου της Γερμανίας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης, ανυπομονεί για μια καρποφόρα συνεργασία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αδράξουν τις ευκαιρίες.

Congratulations to the new Chancellor of Germany @OlafScholz. Looking forward to a fruitful cooperation to tackle the challenges we face and seize the opportunities before us.