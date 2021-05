«Το πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ είναι πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να δράσει η Ευρώπη όταν η αλληλεγγύη συναντά την αποφασιστικότητα» τόνισε σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Η ελληνική πλατφόρμα υλοποίησης είναι έτοιμη. Η Ελλάδα και ο πρωθυπουργός στη καρδιά της πρωτοβουλίας. Προς ένα καλοκαίρι που θα είναι η άνοιξη που στερηθήκαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά o κ. Σχοινάς.

The EU COVID-19 Certificate is a reality. An example of how Europe can act when solidarity meets determination.



Η ελληνική πλατφόρμα υλοποίησης είναι έτοιμη. Η Ελλάδα και ο @PrimeministerGR στη καρδιά της πρωτοβουλίας. Προς ένα καλοκαίρι που θα είναι η άνοιξη που στερηθήκαμε. pic.twitter.com/v8u4fOFEAq