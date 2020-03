Στον Έβρο θα μεταβεί την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ανακοινώνοντας την επίσκεψη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μέσω Twitter.

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel την Τρίτη. Επαναλαμβάνω: μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα - θα γυρίσετε πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺