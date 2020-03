Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, αλλά και τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Aντρέι Πλένκοβιτς και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Ντάβορ Μποζίνοβιτς.

Σε σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο και πετάνε πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στις 15:30, ο Πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Πνευματικό Κέντρο των Καστανιών.

On the way to Greece with Commission President @vonderleyen and @eucopresident Michel. We visit the Greek-Turkish border together with @PrimeministerGR Mitsotakis to assess the situation. This is a European challenge, we need to respond with solidarity and respect for our values. pic.twitter.com/DH4uaDTtS3