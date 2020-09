Το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στέκεται στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στις κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε την Τρίτη, κατά τη σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ο επικεφαλής του της κοινοβουλευτικής του ομάδας, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να διατηρήσει την πίεση στον Ερντογάν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, προσθέτοντας:

«Δεν θα εκβιαστούμε στα σύνορα, δεν θα προκληθούμε στη θάλασσα. Δεν θέλουμε σύγκρουση, αλλά δεν θα κάνουμε πίσω».

#Turkey debate: We @EPPGroup stand with Greece and Cyprus! Europe should stay united and keep the pressure on Erdogan in the #EasternMediterranean. We will not be blackmailed at the the border, we will not be provoked at sea. We don't want conflict, but we will not back away. pic.twitter.com/r583ni8CQf