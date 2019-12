Πετώντας με ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού, πάνω από το Αιγαίο, με προορισμό την Κάσο! Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά!

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_) on Dec 24, 2019 at 10:53pm PST