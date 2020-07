Σε ερώτηση του ΣΚΑΙ προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκπρόσωπος του δήλωσε πως οι ΗΠΑ συνεργάζονται συνεχώς με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για να ενθαρρύνουν την αποκλιμάκωση μέσω διπλωματικών οδών.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνα, για φυσικούς πόρους σε περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο όπου η Ελλάδα και η Κύπρος επικαλούνται δικαιοδοσία. Τέτοιες δράσεις είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, καταλήγει ο εκπρόσωπος, θα πρέπει να προάγει την συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε όλη την περιοχή.

Παράλληλα, πριν από λίγο ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Φίλιπ Ρίκερ, έδωσε ακριβώς το ίδιο μήνυμα, τονίζοντας όχι μόνο την ανησυχία των ΗΠΑ για τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας, αλλά σημειώνοντας, επίσης, ότι αυτός είναι ένας πολύπλοκος στρατηγικός χώρος της Ανατολικής Μεσογείου και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δίνουν το μήνυμα στις τουρκικές αρχές να σταματήσουν την δράση που αυξάνει την ένταση.

Ξεκάθαρη τοποθέτηση Μενέντεζ: «Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα»

Σημειώνεται ότι ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή, Ρόμπερτ Μενέντεζ, απέναντι στην τουρκική NAVTEX για έρευνες στα νότια του Καστελλόριζου και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, για μια περίοδο που φθάνει έως και τις 2 Αυγούστου.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ για «αμφισβητούμενα ύδατα» και επικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα του ekathimerini, ο γερουσιαστής ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναγνωρίσει ότι την ευθύνη για την ένταση στην περιοχή την έχει η Τουρκία.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι – η μόνη χώρα που "αμφισβητεί" αυτά τα ύδατα είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση γι’ αυτά» ανέφερε ο Μενέντεζ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4