Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

«Είχα την τιμή και την ευλογία να συναντηθώ με τον κ. Θεόφιλο Γ', Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. «Στο επίκεντρο η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους», πρόσθεσε.

