Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, θα πάρει μέρος στην μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στο Λονδίνο το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου για τη μη έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ, ενώ την επομένη ημέρα θα έχει συνάντηση με τον ίδιο τον Ασάνζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜέΡΑ25, στην πορεία αυτή έχουν δηλώσει συμμετοχή πολύ μεγάλες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου όπως ο Roger Waters των Pink Floyd, o Brian Eno, η Christine Hynde των Pretenders, η ράπερ ΜΙΑ, ο Lowkey, ενώ θα είναι και ο πατέρας του Ασάνζ John Shipton, όπως επίσης και η αρσιχυντάκτρια των Wikileakes Kristin Hrafnsson.

We shall all be there: Saturday at 11.30. Australia House, London. To call for the release of Julian Assange. The right to know what the powerful are doing on our behalf deserves to be defended. https://t.co/1TFXvLsiAo