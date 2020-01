Δημοσιότητα έλαβε στα τουρκικά ΜΜΕ η δήλωση του επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνη Βαρουφάκη ότι ο Χαλίφα Χαφτάρ είναι «σύγχρονος Κάρατζιτς». Ο Βόσνιος Ράντοβαν Κάρατζιτς έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου.



Το πρακτορείο Anadolu παρέθεσε την Παρασκευή τη δήλωση του κ. Βαρουφάκη, με αφορμή την επίσκεψη του Λίβυου στρατάρχη και τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.



«Όπως στη δεκαετία του ‘90 υπερπατριώτες αγκάλιασαν τον Κάρατζιτς αποξενώνοντας τους ουμανιστές του κόσμου πλήττοντας επιπλέον την εικόνα και ισχύ της Ελλάδας, έτσι και σήμερα χαριεντιζόμενοι με τον Λίβυο πολέμαρχο πλήττετε και την εικόνα της χώρας και την γεωστρατηγική μας θέση».



Ο κ. Βαρουφάκης τάχθηκε για μια ακόμα φορά κατά της «ανίερης συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ-Exxon-Total της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», καθώς υποστήριξε πως ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα όφελος οικονομικό ενώ δημιουργείται και οικολογικό κόστος.



Athens today hosted Libyan warlord Haftar. An own goal for Greek diplomacy- similar to that in the 90s when the gvt led by Mitsotakis-snr embraced Karadžić. How did we get here? It all began with the Tsipras-Netanyahu-Exxon unholy alliance to drill for oil & gas in the E. Med