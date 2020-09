Το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο χαιρετίζει ο Μάικ Πομπέο σε μήνυμά του στο Twitter, αποκαλώντας τη χώρα μας «πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή». Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει μάλιστα τη σημαντική πρόοδο που έχουν καταγράψει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συγκριτικά με την περσινή επίσκεψή του.

«Αναχωρώ από την Ελλάδα σήμερα, ικανοποιημένος από την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας από την επίσκεψή μου πέρυσι. Χαιρετίζω το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πομπέο.

Τη χρήση απειλών και μονομερών ενεργειών ως μέσον επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών αποδοκιμάζει με κατηγορηματικό τρόπο, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στέλνοντας ένας σαφές μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οταν υπάρχουν διενέξεις, καμία χώρα δεν πρέπει να προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες για να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πομπέο, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Κρήτη, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και επισκέφθηκε τη Σούδα.

Ο Μάικ Πομπέο επισκέπτεται σήμερα Τετάρτη τη Ρώμη, ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα του σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με αναλυτές, να κερδίσει τις συντηρητικές Καθολικές ψήφους. Ο αμερικανός υπουργός είχε επισκεφθεί και την Κύπρο, αλλά απέφυγε να επισκεφθεί Τουρκία και κατεχόμενα προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5