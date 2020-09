«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο, κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σούδα, εκφράζοντας παράλληλα και την στήριξή του στην χώρα μας και την ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Πομπέο -ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε το πρωθυπουργικό ζεύγος για τη φιλοξενία του- είπε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός ΥΠΕΞ έρχεται στην Ελλάδα δυο φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «πολύ ισχυρή στρατιωτική σχέση» Ελλάδος-ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας αλλά και ότι είμαστε πολύ περήφανοι που στηρίζουμε την ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης και την στρατιωτική ηγεσία.

Ο κ. Πομπέο είπε ακόμη ότι συζητήσανε με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και «δουλεύουμε για να προωθήσουμε τα πράγματα που συζητήσαμε πριν από ένα χρόνο σχετικά με την συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που έγινε πέρυσι».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι είναι στρατηγικής σημασίας επιλογή ο μόνιμος ελλιμενισμός του ελικοπτεροφόρου πλοίου "USS Hershel «Woody» Williams" στη βάση, «γιατί είναι στρατηγική θέση και συμβολίζει την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει και θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας ο κ. Πομπέο είπε ότι «πιστεύουμε στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, και στηρίζουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για την ευημερία στην περιοχή».

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ «όπως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος», πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ «σχετικά με την πρόοδο που γίνεται στο ΝΑΤΟ» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτές οι συζητήσεις μπορούν να συνεχιστούν με σοβαρό τρόπο».

Ο κ. Πομπέο έκλεισε τις δηλώσεις του κάνοντας αναφορά στην επέτειο των 200 ετών από τη έναρξη της ελληνικής επανάστασης και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.

«Βαθιά εντυπωσιασμένος από την επίσκεψή μου στον κόλπο της Σούδας. Χάρη στη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας που υπογράψαμε πέρυσι με τον Νίκο Δένδια η στρατιωτική μας σχέση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η δυνατή συμμαχία του ΝΑΤΟ συνεχίζει να συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια» ανέφερε εξάλλου ο αμερικανός υπουργός στο Twitter.

Σημειώνεται πως κοινή επίσκεψη στη στρατιωτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, πραγματοποίησαν το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάικ Πομπέο. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην ελληνική φρεγάτα ΜΕΚΟ «Σαλαμίς» και στα αμερικανικά ταχύπλοα σκάφη CCM (Combat Craft Medium) που βρίσκονται στη ναυτική βάση στο Μαράθι. Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην 115 Πτέρυγας Μάχης.

