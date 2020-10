Την ανάγκη επιβολής lockdown στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατύπωσε η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στην διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της ΕΕ με αντικείμενο την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Politico στις Βρυξέλλες, Ντέιβιντ Χέρσζενχορ, η κ. Μέρκελ κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα.

Το Politico σημειώνει ότι η πιο ισχυρή παρέμβαση στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε από την Γερμανίδα καγκελάριο, η οποία φέρεται να είπε στους ηγέτες ότι ο μόνος τρόπος να διακοπεί η διασπορά του κορωνοϊού είναι με γρήγορα και άμεσα μέρα όπως το lockdown. «Θα έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα», τόνισε.

