Στον Έβρο ταξιδεύει την Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να δώσει απάντηση στην ένταση και τα επεισόδια που προκαλεί η απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει τα σύνορα.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επιδίδεται σε διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να έχει την έμπρακτη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της. Μάλιστα στον Έβρο τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλς Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος έχει ζητήσει και την έκτακτη σύγκληση των υπουργών Εσωτερικών των χωρών μελών της Ε.Ε.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της παρουσίας των επικεφαλής της Ε.Ε. στον Έβρο ο πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο twitter σχολίασε: «Σημαντική δήλωση στήριξης και από τους τρεις θεσμούς τη στιγμή που η Ελλάδα υπερασπίζεται επιτυχώς τα σύνορα της ΕΕ».

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.

🇬🇷🇪🇺