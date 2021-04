Ποια είναι η σύμβαση UNCLOS και η σημασία της την οποία επικαλέστηκε ο Νίκος Δένδιας στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την περασμένη Δευτέρα στην επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου της Άγκυρας;

«Εάν η Τουρκία θελήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγώ ελπίζω ότι θα θελήσει, θα αποδεχθεί και την UCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», είπε χαρακτηριστικά στην δευτερολογία του στην Άγκυρα ο κ. Δένδιας.

H σύμβαση UNCLOS αναλυτικά



Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) η οποία υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέι την 10η Δεκεμβρίου 1982, είναι το μοναδικό νομικό καθολικό πλαίσιο που διέπει όλες τις δραστηριότητες στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Η σύμβαση δεν έχει κυρωθεί από την Άγκυρα, καθώς δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις.



Ο Ρόναλντ Μαϊνάρντους επικεφαλής του παραρτήματος του Ιδρύματος Friedrich Naumann (Φρίντριχ Νάουμαν) που πρόσκειται στο FDP εξηγεί ότι η προσχώρηση μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαδίζει με την υποχρέωση της υποψήφιας χώρας για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.



Για τη θέση της Ελλάδας αυτή η αρχή της ΕΕ αποτελεί μεγάλο ατού στην αντιπαράθεση με την γείτονα χώρα. Από την άλλη μεριά δεν είναι καθόλου σαφές εάν η Τουρκία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια διεθνή συμφωνία που προφανώς δεν τη βολεύει ως προς τα εθνικά τις συμφέροντα σε αντάλλαγμα για ένα υποθετικό - και για αυτό μιλάμε - σενάριο προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ένα άλλο ερώτημα - και μάλλον το πιο σημαντικό - είναι εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι πρόθυμοι να ανοίξουν τις πύλες τους για τους Τούρκους εφ' όσον εκείνοι δεσμευτούν να σέβονται το διεθνές δίκαιο στις διενέξεις με τους Έλληνες.



Εκτιμώντας τα παρόντα πολιτικά δεδομένα στην Ευρώπη μια τέτοια προοπτική ειρήνευσης είναι μάλλον απίθανη.

