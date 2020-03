Η Τουρκία κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις, και αντί να περιορίσει τα κυκλώματα των διακινητών έγινε η ίδια διακινητής επισήμανε την Τετάρτη ο Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.



«Η Τουρκία κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμα μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασε σήμερα με δήθεν τραυματισμούς από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίες, τώρα μιλάνε για νεκρό, τα fake news δεν έχουν τελειωμό, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό με πυρά από τις ελληνικές αρχές» πρόσθεσε.

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr