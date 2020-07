Στο στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου αναφέρθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ παρευρέθηκε σήμερα, Πέμπτη, σε εκδήλωση στο λιμάνι της πόλης, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η πέμπτη επίσκεψή μου, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κάτι που υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο αυτής της πόλης ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου, με ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή σταθερότητα και ασφάλεια», ανέφερε ο κ. Πάιατ.

Delighted to return to #Alexandroupoli. This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city's strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk