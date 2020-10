Τη σημερινή τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ στην Αθήνα, χαιρέτισε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

«Είναι θαυμάσιο να διαπιστώνω συνεχή δυναμική σε αυτήν τη στρατηγικά σημαντική τριμερή σχέση, και προσβλέπω σε έναν άλλον γύρο 3+1 συνομιλιών, με την προσθήκη των ΗΠΑ σύντομα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, παραθέτοντας σχετική ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.

Wonderful to see continued momentum in this strategically important trilateral relationship- and looking forward to another round of 3+1 engagement adding the 🇺🇸 soon. https://t.co/BmbFr6Tsem