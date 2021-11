«Στο Μεταναστευτικό έχουμε μία αυστηρή, πλην όμως δίκαιη πολιτική» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή «Good Morning Britain» του τηλεοπτικού δικτύου ITV. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως «τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αποδεχθεί περισσότερες από 50.000 αιτήσεις ασύλου, ως εκ τούτου κανείς δεν δικαιούται να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ταυτόχρονα, όμως, όπως είπε «έχω μία υποχρέωση να προστατεύσω τα σύνορα μας». Κάλεσε, δε την Τουρκία να τιμήσει το δικό της σκέλος από την Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας του 2016. «Καλούμε την Τουρκία να τιμήσει το δικό της σκέλος της συμφωνίας με την ΕΕ, μπορεί να κάνει περισσότερα για την αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης». Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε, δε, πως «Εάν δεν στείλεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως προστατεύεις τα σύνορα σου περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να εισέλθουν με παράνομο τρόπο την Ελλάδα».

Greek Prime Minister rules out a full lockdown in Greece but says introducing COVID passports has been effective and encouraged people to get the vaccine.



