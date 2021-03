Συνάντηση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη χώρα μας Sulaiman Al Mazroui πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης της Υπουργού Επικρατείας των ΗΑΕ Reem Al Hashimi για το Φόρουμ "Φιλία", σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with #UAE Ambassador Sulaiman Al Mazroui @GreeceMFA. Εxcellent bilateral relations & regional cooperation in light of UAE Min. of State Reem Al Hashimi recent visit to Greece for #PhiliaForum in focus. pic.twitter.com/CHaOsMWjko