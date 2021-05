Την πληροφορία ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα επισκεφτεί την Αθήνα στις 31 Μαΐου μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ και σπεύδουν μάλιστα να εντάξουν στην ατζέντα των συζητήσεων με τον Νίκο Δένδια θέμα μειονότητας της Θράκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία Μανώλη Κωστίδη, η εφημερίδα Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στις επαφές Τσαβούσογλου στην Ελλάδα θα είναι το θέμα της μειονότητας την οποία αποκαλεί «τουρκική».

Η επίθεση Μπαχτσελί στον Έλληνα πρωθυπουργό

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογαν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί κατηγόρησε την Ελλάδα για πολιτική «αφομοίωσης και φασισμού» στο θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας και επιτέθηκε προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή αποκάλεσε ελληνόπουλα τα παιδιά στα Πομακοχώρια.

Πιο συγκεκριμένα ο Μπαχτσελί δήλωσε:

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη στο χωριό Πάχνη, στην Ξάνθη στις 18 Μαΐου 2021, σε δημόσιο νηπιαγωγείο σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, χρησιμοποίησε εκφράσεις που δεν μπορούμε να τις ''χωνέψουμε''. Το χωριό Πάχνη το αποκάλεσε χωριό Πομάκων και τα “τουρκόπουλα” τα αποκάλεσε “ελληνόπουλα”. Ο Μητσοτάκης τα θαλάσσωσε και έπεσε στην δύνη του παραληρήματος. Εκείνα είναι τουρκόπουλα, η Πάχνη δεν είναι χωριό Πομάκων. Τι θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την πολιτική αφομοίωσης και φασισμού της Ελλάδας; Τι θα πει για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Δεν μπορεί να επιβεβαιώσουν ότι είναι ρατσισμός το να αποκαλεί τα “τουρκοπουλα” “ελληνόπουλα”;».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το προκλητικό «τιτίβισμα» του τουρκικού ΥΠΕΞ

Το περασμένο Σάββατο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με μήνυμά του στο Twitter συνέχισε τις προκλήσεις περί «τουρκικής» μειονότητας και παραβίασης των δικαιωμάτων τους στη Θράκη.

«Πέρασαν 31 χρόνια από τότε που η Ελλάδα στέρησε από την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα από το δικαίωμά της να εκλέγει θρησκευτικούς ηγέτες κατά παράβαση διεθνών και διμερών συνθηκών. Η Ελλάδα διόρισε αξιωματούχους ως θρησκευτικούς ηγέτες ενάντια στη θέληση και παρά τη σαφή αντίρρηση της τουρκικής μειονότητας», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.



It has been 31 years since #Greece deprived Turkish Muslim Minority of its right to elect religious leaders in violation of international&bilateral treaties. Greece appointed officials as religious leaders against the will&clear objection of Turkish Minority.@USCIRF@ECHR_CEDH