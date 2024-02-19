Νέα Αριστερά: «Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλης της κοινωνίας»

«Ο κύριος Μητσοτάκης ξεπέρασε σήμερα τον εαυτό του», αναφέρει σε δήλωσή του με την οποία σχολιάζει την συνέντευξη του πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος και εξηγεί: «Αφού η κυβέρνησή του χαρακτήρισε υποκινούμενους τους αγρότες, προσπάθησε να εμποδίσει την κινητοποίησή τους και συκοφάντησε τον αγώνα τους σήμερα μας ενημέρωσε ότι η κάθοδος του στην Αθήνα θα είναι μέτρο πίεσης για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Ακολούθως προσθέτει ο κ. Καρπόζηλος: «Χαιρετίζουμε την προσχώρηση του πρωθυπουργού στα αγροτικά μπλόκα. Αλλά τον καλούμε να σταματήσει να παίζει με τη νοημοσύνη μας. Ύστερα από πέντε χρόνια στη εξουσία οι πολίτες δεν εντυπωσιάζονται από τις διαπιστώσεις του πρωθυπουργού. Και ξέρουν ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται για την κυβερνητική πολιτική: Την ακρίβεια, τις ανεπαρκείς και αργοπορημένες αποζημιώσεις, την απουσία στρατηγικής για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Η Αθήνα αύριο θα υποδεχτεί τον αγροτικό κόσμο της χώρας με ένα σύνθημα: ο αγώνας σας είναι δίκαιος. Και είναι αγώνας όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

