Στην 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με θέμα: «Το μέλλον που θέλουμε, τα Ηνωμένα Έθνη που χρειαζόμαστε». μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεντρώθηκε στο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοιού αλλά και στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με αιχμή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως τόνισε ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις προκλήσεις της πανδημίας αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί η αβεβαιότητα του κορωνοιού ενώ πρόσθεσε πως χρόνια λιτότητας είχαν αφήσει την Ελλάδα ευάλωτη σε μια πανδημία.

"Ο κορωνοϊός απείλησε να εξαντλήσει τις δυνατότητες του συστήματος υγείας της χώρας μας. Και όμως, αποδείξαμε ότι η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η νέα τεχνολογία μπορούν να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους και να επιτύχουν αποτελέσματα που κάποτε φαίνονταν αδύνατα." τόνισε.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως παρά το ότι η Ελλάδα έθεσε την εμπιστοσύνη, τον διάλογο και την κατανόηση στο επίκεντρο μιας εξωτερικής πολιτικής βασισμένης σε αξίες, η Τουρκία απάντησε με κλιμάκωση, προκλήσεις, παραπληροφόρηση και επιθετικότητα.

"Ενώ η Ελλάδα επέλεξε τον δρόμο του διαλόγου με καλή πίστη, η Τουρκία επέλεξε τον δρόμο της αδιαλλαξίας" υπογράμμισε επαναλαμβάνοντας πως οι ενέργεις της Τουρκίας υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση εντούτοις ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος αφού όπως δήλωσε, όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συνεχής κλιμάκωση της έντασης δεν μπορεί να συνεχιστεί.

