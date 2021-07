Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς, είχε σήμερα Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια και η προετοιμασία που έχει ξεκινήσει ήδη, και στη χώρα μας, για την αντιμετώπισή τους από την «Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έρευνας για το Μέλλον». Στο πλαίσιο αυτό, έγινε και χιουμοριστική αναφορά στο... μαντείο των Δελφών από τον ευρωπαίο επίτροπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το πρώτο δύσκολο χρόνο της πανδημίας, άρχισε σταδιακά να επενδύει χρόνο και πόρους στο Foresight, που είναι η εκπόνηση σχεδίων για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων και προκλήσεων, με τη συμμετοχή Πολιτείας, φορέων και πολιτών.

Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή αυτονομία, τα κοινωνικά ρήγματα εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, οι μεταναστευτικές ροές, η δημογραφική εξέλιξη, οι σχέσεις με τους εταίρους μας, η αυξανόμενη αστικοποίηση, η πιθανότητα νέων πανδημιών, η κατακλυσμιαία τεχνολογική εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα θέματα που απασχολούν και τέθηκαν και στη διάρκεια της συνάντησης, ύστερα μάλιστα και από τις προκλήσεις που έθεσε η εμπειρία της πανδημίας του COVID-19.

Έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που σηματοδοτεί η κλιματική κρίση, η ανάγκη ψηφιακής μετάβασης, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Επισημάνθηκε δε με ιδιαίτερη έμφαση ότι ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο αύξηση του ΑΕΠ, όπως μετριόταν μέχρι τώρα, αλλά οφείλει να περιλαμβάνει την αειφορία, την συμπεριληπτικότητα και την ποιότητα ζωής.

Η πρώτη έκθεση Foresight δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και είχε ως αντικείμενο την Ευρώπη των επόμενων δεκαετιών. Κλιματική αλλαγή, έλλειψη πόρων, δημογραφικές ανισορροπίες, αστικοποίηση, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και υπερσυνδεσιμότητα, αύξηση της μεσαίας τάξης και κατανάλωσης παγκοσμίως και μετατόπιση της επιρροής προς την Ανατολή και το Νότο, είναι μερικά από τα θέματα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, θα αποτελέσουν τις προκλήσεις των επόμενων χρόνων.

Η ελληνική κυβέρνηση, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προχώρησε αμέσως στη συγκρότηση ειδικής δομής σε κυβερνητικό επίπεδο και πριν από τέσσερις μήνες συστάθηκε Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έρευνας για το Μέλλον. Η ελληνική Ομάδα Foresight εργάζεται ήδη, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Γιάννη Μαστρογεωργίου ως Πρόεδρο, τον κάτοχο της έδρας UNESCO για την Ερευνα του Μέλλοντος (Futures Research) στην Ελλάδα Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο ως Αντιπρόεδρο, τον τεχνικό σύμβουλο σε θέματα στρατηγικής διερεύνησης και καινοτομίας Σταύρο Μαντζανάκη, τον σύμβουλο στρατηγικής και αναπληρωτή Διευθυντή Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργο Ευθυμίου, την συντονίστρια ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Έδρα UNESCO Ιριάννα Δεδούλη και την σύμβουλο προοπτικής διερεύνησης Ανδρονίκη Παπατέρπου. Σε επίπεδο Υπουργών την Ελλάδα εκπροσωπεί στην ΕΕ ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σύσταση της Ομάδας υπό τον Πρωθυπουργό υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα στο αναγκαίο και καινοτόμο εγχείρημα της ανίχνευσης και κυρίως της συνδιαμόρφωσης του Μέλλοντος που επιθυμούμε για την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Γιάννης Μαστρογεωργίου και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Glad to see #Greece among the frontrunners on #StrategicForesight, forming a #foresight team within PM @kmitsotakis office. This way of thinking also reflected in 🇬🇷 recovery and #resilience plan.



To leap towards transformation, we should all invest in anticipatory governance. pic.twitter.com/thRn67pPOZ