Την ευγνωμοσύνη του , στις χώρες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά για βοήθεια στην αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων στη χώρα εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο twitter.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμα του στα αγγλικά έγραψε χαρακτηριστικά: «Εκ μέρους των Ελλήνων, θα ήθελα να σας εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας σε όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια και μέσα για να βοηθήσουν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε στο πλάι της Ελλάδας αυτές τις δύσκολες μέρες».

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU