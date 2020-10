Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανάρτησή του στο twitter.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο προκειμένου να τον συλλυπηθεί για τους ανθρώπους που χάθηκαν από τον σεισμό σημειώνοντας ότι «όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, τέτοιες στιγμές οι άνρθωποί μας πρέπει να στέκονται μαζί».

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.