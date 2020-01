Τη συμπαράστασή του για τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία εξέφρασε στον Ερντογάν αλλά και τον τουρκικό λαό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.