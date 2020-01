Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τουρκικό λαό για τον αποψινό καταστροφικό σεισμό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί. Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι προς το παρόν ελέγχεται η κατάσταση από τα τουρκικά συνεργεία και ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση τις πρωινές ώρες.

Τη συμπαράστασή του εξέφρασε στον Ερντογάν αλλά και τον τουρκικό λαό ο πρωθυπουργός νωρίτερα και στο Twitter.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.