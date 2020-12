Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι κάποιες δραστηριότητες δεν πρέπει να λειτουργήσουν μέχρι να έχουμε τα εμβόλια, όπως για παράδειγμα η νυχτερινή διασκέδαση. Έκανε επίσης λόγο για άνοιγμα του άνοιγμα του λιανεμπορίου, αλλά «συγκεκριμένοι περιορισμοί θα ισχύουν μέχρι το εμβόλιο».

«Η πανδημία είναι δραματικός καταλύτης αλλαγών. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το δεύτερο κύμα, αλλά προχωράμε με επιθετικό τρόπο στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε σχεδιάσει, χωρίς να χάνουμε χρόνο», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο 31ο ετήσιο Greek Economic Summit που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Η Ελλάδα θα είναι ένας από τους νικητές μετά την πανδημία. Το δεύτερο κύμα είναι μεγαλύτερη πρόκληση από το πρώτο, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα θα καταφέρουμε να το ελέγξουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός και σχετικά με την επόμενη μέρα της πανδημίας υπογράμμισε πως «δεν πρέπει να υποτιμούμε την παραγωγική δυναμική της χώρας που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη. Πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και τη ρευστότητα ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πάντως ότι ακόμα και σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και τόνισε ιδιαίτερα την πρόθεση του ιδίου και της κυβέρνησης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις παρά την πανδημία. Αναφέρθηκε, μάλιστα, χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή για τις χρήσεις γης.

«Η πανδημία μας έκανε πιο σοφούς, αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κρίση και βλέπουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας, αλλά είμαστε ακόμη πιο αφοσιωμένοι στην μεταρρυθμιστική ατζέντα μας. Είναι ανάγκη και προτεραιότητά μας και με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα και να προχωρήσουμε μπροστά», επισήμανε ο πρωθυπουργός και σχετικά με την πανδημία σχολίασε πως «είμαστε αφοσιωμένοι για να σώσουμε ζωές κάθε μέρα και αυτή είναι η πιο σημαντική πρόκληση τώρα».

"Είμαστε υπερήφανοι για τον Άλμπερτ Μπουρλά - Έχουμε καταπληκτικούς ανθρώπους στην Ελλάδα"

Στη συζήτηση στο πλαίσιο του 31ου Greek Economic Summit, συμμετέχει και ο CEO της Pfizer, 'Αλμπερτ Μπουρλά, για τον οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως "είμαστε υπερήφανοι που έχουμε έναν Έλληνα να ηγείται της εταιρείας που έχει βρει τη λύση σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή τη λύση στην πανδημία". Πρόσθεσε, όμως, ότι μπορεί να μιλήσει και για το πώς και γιατί η Pfizer επέλεξε πριν ακόμη την πανδημία να επενδύσει στην Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντα και ικανότητες. "Έχουμε καταπληκτικούς ανθρώπους στην Ελλάδα", είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπουρλά, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, επισήμανε σχετικά με το εμβόλιο ότι αν καταφέρουμε και εμβολιαστεί έγκαιρα ακόμη κι ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού, τότε σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη μάχη κατά της πανδημίας.

"Η Ελλάδα αλλάζει" - Νέο κόμβο υπηρεσιών (hub) ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη η Pfizer

Στην επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα αναφέρθηκε αναλυτικά ο 'Αλμπερτ Μπουρλά. Όπως τόνισε, η εταιρεία δουλεύει και θα δουλέψει στο μέλλον στην ανάπτυξη των ψηφιακών της υποδομών και γι' αυτό επέλεξε τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δημιουργήσει έναν από τους κόμβους της (hubs). Πρόσθεσε πως παρά την πανδημία που προκάλεσε καθυστερήσεις, έως το τέλος του έτους θα εργάζονται στη Θεσσαλονίκη 200 άνθρωποι και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, επισημαίνοντας παράλληλα πως 15-20% των αιτήσεων που δέχθηκε η εταιρεία για τις θέσεις εργασίας προέρχεται από Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης και θέλουν τώρα να γυρίσουν πίσω. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο σχεδιασμός της Pfizer περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ακόμα κόμβου στη Θεσσαλονίκη που θα εξυπηρετεί εσωτερικά την εταιρεία και σ' αυτό θα μπορέσουν να δουλέψουν άλλα 350 άτομα. Συνολικά, στα δύο κέντρα θα εργάζονται σε πρώτη φάση, είπε, 600 άτομα, με την προοπτική αυτός ο αριθμός να διπλασιαστεί.

«Βλέπουμε το περιβάλλον ν' αλλάζει στην Ελλάδα. Είναι μια χώρα που σε καλεί να επενδύσεις σ' αυτήν και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί είναι η χώρα μου. Και ξέρω πως η παγκόσμια κοινότητα νιώθει το ίδιο», κατέληξε ο κ. Μπουρλά, με τον κ. Μητσοτάκη να παίρνει το λόγο και να εκφράζει την ικανοποίησή του και να προσθέτει: «Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί για την Ελλάδα είναι τα ταλέντα μας και η εμπειρία που διαθέτουν όσοι δούλεψαν σε μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό και τώρα θέλουν να επιστέψουν στη χώρα τους. Γι' αυτό τους δίνουμε κίνητρα για το 2021 και για τα επόμενα χρόνια». Και κατέληξε με ένα μήνυμα προς τον κ. Μπουρλά και τους CEO άλλων μεγάλων πολυεθνικών που συμμετέχουν στη συζήτηση (Philip Morris, Deloitte): «Όσο περισσότερο μιλάτε για την εμπειρία σας τόσο περισσότεροι θα έλθουν για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα που αλλάζει».

"Θα κρατήσουμε τα σχολεία κλειστά για όσο μας λένε οι ειδικοί - Επανάσταση το gov.gr"

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις των CEO που συμμετείχαν σ' αυτήν. «Η πανδημία μάς έδειξε ότι μπορείς να δουλέψεις από παντού κι αυτό προσφέρει ασφάλεια. 'Αρα η Ελλάδα δεν είναι μόνο ωραίο μέρος για να κάνεις τουρισμό, αλλά και για να μείνεις και να δουλέψεις», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα ν' αναδειχθεί έτσι σε προορισμό όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για επενδύσεις ή όσους συνταξιούχους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα.

Επίσης, σημείωσε πως «δίνουμε σημασία στην ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών και το gov.gr ήταν μια επανάσταση, οι Έλληνες ενθουσιάστηκαν. Είναι ένα όχημα για να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις», σχολίασε. Αναφερόμενος δε στην τηλεκπαίδευση, υπογράμμισε πως «ένα χρόνο πριν, δεν θα πιστεύαμε πως κάθε μία σχολική τάξη, από τα νηπιαγωγεία ως τα πανεπιστήμια, θα λειτουργεί ηλεκτρονικά». Ευχαρίστησε, μάλιστα, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και κατέληξε λέγοντας πως «θα κρατήσουμε τα σχολεία κλειστά για όσο μας λένε οι ειδικοί, αλλά όταν γυρίσουμε στις φυσικές τάξεις, θα ξέρουμε ότι έχουμε πια την υποδομή για την ψηφιακή εκπαίδευση».

