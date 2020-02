"Καμία παράνομη είσοδος δεν θα γίνει ανεκτή" διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες αφότου πρόσφυγες και μετανάστες έφθασαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.



"Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και αποπειράθηκαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας" αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στα αγγλικά στο λογαριασμό του στο Twitter.



Στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει πως "η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση".



Σημειώνεται ότι για το θέμα ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την καγκελάριο Μέρκελ. Στην κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός, καθώς στον Έβρο βρίσκεται ήδη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος προκειμένου να επιβλέψει τα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στον Έβρο αναμένεται να μεταβεί εντός της ημέρας και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης προκειμένου να συντονίσει τις διαδικασίες της φύλαξης.

Ταυτόχρονα σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, μεταβαίνουν εκτάκτως ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής με στόχο να επιβλέψουν τα μέτρα ασφάλειας.

