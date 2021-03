"Η Ευρώπη προχωρά με την πρότασή μας" δήλωσε για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραθέτοντας σχετική δήλωση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Η εισαγωγή ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού βρίσκεται σε καλό δρόμο για εφαρμογή. Αυτή είναι μια απόφαση που θα διευκολύνει σημαντικά την κυκλοφορία των πολιτών και θα συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν" επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Η Επιτροπή προτείνει επισήμως τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε από την COVID-19. Θα είναι δωρεάν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμβάνει έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού.



"Η απάντηση της Κομισιόν στον κορωνοϊό είναι τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για ελεύθερη και ασφαλή κυκλοφορία στην ΕΕ και ένας κοινός δρόμος για ένα σταδιακό, ασφαλές και διαρκές άνοιγμα" αναφέρει στο tweet η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn