Στην υπογραφή που θέτει προς υλοποίηση την μεγάλη επένδυση του Ελληνικού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter, γραμμένη στα αγγλικά.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την καταβολή των 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον επενδυτή για την έναρξη του έργου του Ελληνικού» έγραψε στο μήνυμα του ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας "τη μετατόπιση της Ελλάδας προς υποστήριξη των επενδύσεων".

Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments. pic.twitter.com/XislKE2Y7V — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 25, 2021

Υπενθυμίζεται ότι την μεταβίβαση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» υπέγραψαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του παραλιακού μετώπου του Αγίου Κοσμά και την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης.

