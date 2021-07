«Τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» από το Ecofin, την οποία χαρακτηρίζει «ιστορική στιγμή». «Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει εγκριθεί» αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και προσθέτει:

«Τώρα η σκληρή δουλειά ξεκινά καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και χώρο υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, οι πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις χώρες που έχουν λάβει έγκριση των Σχεδίων τους, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν περί τα τέλη Ιουλίου. Ειδικότερα, εξήγησε ότι τώρα η Επιτροπή θα πρέπει να υπογράψει με την κάθε χώρα ξεχωριστά μια χρηματοπιστωτική συμφωνία, προκειμένου να αποδεσμευθεί η προχρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 13% των συνολικών πόρων των Σχεδίων. Σημείωσε, επίσης, ότι η Επιτροπή είχε δύο επιτυχημένες εξόδους στις αγορές, αντλώντας συνολικά 35 δισ. ευρώ και πως σύντομα θα προχωρήσει και σε νέες κοινές εκδόσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.



