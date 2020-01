Το μήνυμα ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται παντού και για όλους, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας, στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Τόνισε ότι στον τομέα της ασφάλειας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και η κυβέρνηση έχει λύσει τα χέρια της αστυνομίας για να μπορεί να εφαρμόζει το νόμο παντού και για όλους.

Ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε επίσης ότι γίνονται συζητήσεις για ένα νέο πλαίσιο σχετικά με την αντιμετώπιση της διατάραξης της ζωής της πόλης από μικρές πορείες με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα όσων διαδηλώνουν.

Η χώρα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα με όποιο τρόπο κρίνει πιο πρόσφορο

Αναφερόμενος στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι επαναβεβαίωσε το γεγονός ότι «για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή». Επικαλέστηκε μάλιστα την φράση του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, λέγοντας ότι ήταν μια φανταστικά επιτυχημένη επίσκεψη.

Fresh from his fantastically successful visit to Washington, the conversation continues tonight with @PrimeMinisterGR at #GES2019 with @AmChamGR. pic.twitter.com/noHMhzCYBx