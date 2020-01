Το μήνυμα ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται παντού και για όλους, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας, στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Τόνισε ότι στον τομέα της ασφάλειας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και η κυβέρνηση έχει λύσει τα χέρια της αστυνομίας για να μπορεί να εφαρμόζει το νόμο παντού και για όλους.

Ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε επίσης ότι γίνονται συζητήσεις για ένα νέο πλαίσιο σχετικά με την αντιμετώπιση της διατάραξης της ζωής της πόλης από μικρές πορείες με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα όσων διαδηλώνουν.

Η χώρα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα με όποιο τρόπο κρίνει πιο πρόσφορο

Αναφερόμενος στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι επαναβεβαίωσε το γεγονός ότι «για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή».

Fresh from his fantastically successful visit to Washington, the conversation continues tonight with @PrimeMinisterGR at #GES2019 with @AmChamGR. pic.twitter.com/noHMhzCYBx