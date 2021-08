Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την αποστολή 142 πυροσβεστών από τη Ρουμανία με 28 οχήματα, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους Έλληνες πυροσβέστες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

"Μετά από αίτημά μας, η Ρουμανία στέλνει μια ομάδα πυρόσβεσης για να βοηθήσει τα πληρώματά μας στο έδαφος. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη συνεχή υποστήριξή τους στον αγώνα κατά των πυρκαγιών" ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Following our request, Romania is sending a firefighting team to assist our crews on the ground. We are very grateful for their continued support in the fight against wildfires.