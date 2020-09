Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε σήμερα μέρος στην σύσκεψη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός παρουσίασε με τεκμήρια τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Manfred Weber, την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη ούτε διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Today we welcome Greek Prime Minister @kmitsotakis to our Group meeting. We will not accept that #Turkey is pursuing an expansionist policy, destabilising the entire region. We firmly stand with #Greece and #Cyprus in defending their borders and territorial waters. #EastMed pic.twitter.com/1WPKmm0xuZ