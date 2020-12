Τη συμπαράστασή του στο λαό της Κροατίας μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε ετοιμότητα να προσφέρει τη βοήθειά της.

"Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους της Κροατίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του σημερινού σεισμού. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μας είναι έτοιμη να βοηθήσει" αναφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter.

Our thoughts are with the people of #Croatia who are dealing with the aftermath of today's earthquake. I would like to extend my sincere condolences to the victims' families, and to wish a swift recovery to the injured. Our Civil Protection Agency stands ready to assist.