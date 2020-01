Θερμό ευχαριστήριο μήνυμα στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών για τις διπλωματικές προσπάθειές τους απέστειλε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ στον απόηχο της Διάσκεψης του Βερολίνου.



«Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν παρόντες αυτοπροσώπως, η εξαιρετική Διπλωματική Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ήταν συντριπτικά ευεργετική για τον λαό της Λιβύης. Η Λιβύη σας ευχαριστεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.



«Ήταν μια απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι ο κ. Χαφτάρ δεν μας ευχαρίστησε…» ήταν η αντίδραση του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λόγο στο λιβυκό ζήτημα, τόσο απευθείας στα όργανα της ΕΕ, όσο, εμμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσω της συμμάχου Γαλλίας που είναι μόνιμο μέλος.



Although sadly they were not present in person but prime minster Kyriakos Mitsotakis and foreign minister Nikos Dendias’s outstanding Diplomatic Presence was overwhelmingly beneficial for the a Libyan people

