Την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, εκφράζει με δύο αναρτήσεις στο Twitter το Γραφείο Ενεργειακών Πόρων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



Στην πρώτη ανάρτηση το αρμόδιο γραφείο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει την ικανοποίησή του που βλέπει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ να προχωρούν την ενεργειακή τους συνεργασία στην περιοχή -συνεχίζοντας τη δουλειά από την τριμερή με τη συμμετοχή των ΗΠΑ του Αυγούστου-, με την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας για τον ενεργειακό διάδρομο EastMed.



Σε δεύτερη ανάρτηση, παραθέτοντας τα λόγια του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τις χθεσινές (Πέμπτη) δηλώσεις του στην Αθήνα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον EastMed, ότι προσθέτει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός, το Γραφείο Ενεργειακών Πόρων του Στέιτ Ντιπάρντμεντ επικροτεί τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.



Την τελευταία ανάρτηση υιοθετεί στον προσωπικό του λογαριασμό ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, λέγοντας πως ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ενεργειακές Πηγές, Φράνσις Φάνον θέτει το ζήτημα σωστά.

Στο έργο του EastMed πιθανότατα θα ενταχθεί και η Αίγυπτος επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, την επομένη της υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.



Today, 🇮🇱🇬🇷🇨🇾 leaders @IsraeliPM @PrimeministerGR & @AnastasiadesCY signed the East-Med Pipeline agreement.



PM Netanyahu: This is a true alliance in the Eastern Mediterranean, adding to the security & stability of the region.



📎 https://t.co/h53Zeji3OVpic.twitter.com/w56KOCQLYn — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 2, 2020

ENR applauds the continued cooperation between Greece, Cyprus, and Israel in the development of energy resources in the Eastern Mediterranean. #energycooperation https://t.co/GMGltCOqg9 — EnergyAtState (@EnergyAtState) January 2, 2020

Pleased to see Greece, Cyprus, and Israel advance #energycooperation in the region--continuing our work from the the 3+1 in August--by signing the Tripartite Agreement for the East Med Energy Corridor. https://t.co/8clOmRVsxv — EnergyAtState (@EnergyAtState) January 2, 2020

Πηγή: skai.gr